Tesla levert eerste elektrische vrachtwagen aan PepsiCo

Het Amerikaanse voedingsbedrijf PepsiCo heeft de allereerste Tesla Semi-vrachtwagen in ontvangst genomen. De elektrische vrachtwagen kan op een volle accu ongeveer 800 kilometer rijden.

PepsiCo, de maker van onder meer Pepsi en Lay's-chips, heeft het eerste exemplaar van de vrachtwagen in ontvangst genomen. In augustus had Tesla-baas Elon Musk al laten weten dat de vrachtwagens nog dit jaar geleverd zouden worden. In oktober meldde het bedrijf dat de productie van de vrachtwagen was gestart.

De Semi is voorzien van drie elektromotoren. Tijdens het optrekken worden de drie motoren tegelijk gebruikt. Zodra de gewenste snelheid is bereikt, houdt één motor het voertuig in beweging. Dat maakt het elektriciteitsverbruik van de vrachtwagen volgens Tesla erg efficiënt.

Het verbruik van de Semi ligt rond de 2 kWh aan elektriciteit per kilometer. Dat is vergelijkbaar met wat een wasdroger in ongeveer een uur aan stroom verbruikt. Als de vrachtwagen afremt of een heuvel afdaalt, wordt energie teruggewonnen. Die techniek heet regeneratief remmen.

Tesla doet nog erg geheimzinnig over Semi

Hoewel de vrachtwagen nu naar de eerste klanten gaat, heeft Tesla veel details nog steeds niet openbaar gemaakt. Zo heeft het bedrijf nog niet verteld wat het vermogen van het accupakket is. Ook het gewicht van de vrachtwagen is niet bekend. Tesla communiceert daarnaast geen verkoopprijzen.

Tesla onthulde de elektrische vrachtwagen in november 2017 en zei toen dat de verkoopprijs 200.000 dollar (bijna 191.000 euro) zou bedragen. Destijds waren elektrische vrachtwagens nog uniek, maar inmiddels heeft de autofabrikant concurrentie van onder meer Volvo.

PepsiCo heeft in totaal honderd Tesla Semi-vrachtwagens besteld. Het bedrijf wil de eerste vijftien vrachtwagens nog dit jaar in gebruik nemen. Daarnaast hebben ook onder meer winkelketen Wal-Mart en voedseldistributeur Sysco vrachtwagens besteld bij Tesla.

