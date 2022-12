James Webb-telescoop spot voor het eerst wolken rond Saturnusmaan Titan

Nieuwe beelden van de James Webb-telescoop hebben wereldwijd tot opwinding onder astronomen geleid. De sterrenkijker heeft voor het eerst wolken in de atmosfeer van Titan vastgelegd, de grootste maan van Saturnus.

De James Webb-telescoop werd op 5 november op Titan gericht. Met zijn infraroodkijker ontdekte de telescoop twee grote wolken in de atmosfeer. Computermodellen hadden al voorspeld dat er wolken konden voorkomen in de atmosfeer van de Saturnusmaan, maar ze waren nog nooit waargenomen.

De grootste wolk bevond zich boven het noordelijke poolgebied van Titan, nabij Kraken Mare. Dat is de grootste bekende vloeibare methaanzee op het maanoppervlak.

Om te bewijzen dat Webb daadwerkelijk wolken had gezien, werden de telescopen van het Keck-observatorium op Hawaï twee dagen later op Titan gericht. De beelden van die sterrenkijkers bevestigen de ontdekking van de James Webb-telescoop. De observaties van de Keck-telescoop laten zelfs zien dat de wolken in de tussengelegen dagen van vorm zijn veranderd.

"De ontdekking van wolken is opwindend omdat die de voorspellingen van computermodellen over het klimaat van Titan bevestigt", schrijft Conor Nixon in een blog op de website van de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA. "De beelden bewijzen dat er wolken kunnen ontstaan in de nazomer, wanneer het oppervlak wordt opgewarmd door de zon."

Foto: NASA

Titan is een vreemde wereld die een beetje op de aarde lijkt

Titan is de enge maan in ons zonnestelsel met een dichte atmosfeer. De druk in de dampkring van de maan is vier keer zo hoog als op aarde.

Op het oppervlak van Titan bevindt zich ijs van water, maar zijn ook met vloeibaar ethaan en methaan gevulde rivieren en zeeën te vinden. Onderzoekers vermoeden zelfs dat er oceanen met vloeibaar water op het maanoppervlak zijn. De dampkring van de maan is dik en wazig en bestaat uit wolken van methaan. Dat geeft de atmosfeer een oranje gloed.

De James Webb-telescoop is de krachtigste ruimtetelescoop ooit en kijkt sinds juli het heelal in. Dat leverde de afgelopen maanden al tal van unieke beelden uit de ruimte op.

