Gegevens van 92.000 (oud-)leden Forum voor Democratie op straat door datalek

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Het lek zit in de ForumApp die afgelopen weekend door partijleider Thierry Baudet is gepresenteerd. Het lek is niet alleen gevoelig omdat het om privégegevens gaat, maar ook omdat het lek het lidmaatschap van tienduizenden Nederlanders kenbaar maakt.