Politie betrapt mannen op heterdaad op bankhelpdeskfraude

Bankhelpdeskfraude is een vorm van fraude waarbij oplichters vanaf een bestaand telefoonnummer van een bank bellen. Ze doen zich voor als bankmedewerker om mensen geld afhandig te maken.

De bejaarde man uit het Noord-Brabantse Raamsdonk had woensdagavond een onbekende aan de lijn die zich uitgaf voor bankmedewerker. Hij vertrouwde de zaak niet, omdat hij dit al eens eerder had meegemaakt. Hij besloot daarom de politie te waarschuwen.

Bij aankomst trof de 'koerier' niet de bejaarde man, maar de politie aan. De verdachte, een man uit Capelle aan den IJssel, rende ervandoor. Even later kon hij worden aangehouden.

Ook zijn handlanger, een man uit Sliedrecht, kon even later worden opgepakt. In zijn auto werden onder meer geld en een gestolen bankpas gevonden. De twee verdachten zitten nog vast.