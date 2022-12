Orion-ruimteschip begint aan terugreis naar de aarde

Ruimtevaartuig Orion gaat beginnen aan het laatste deel van de Artemis-missie rond de maan. Donderdagavond worden de motoren van het ruimteschip opgestart waarmee het ruimteschip begint aan zijn terugreis naar de aarde.

Het ruimteschip bevindt zich nu in een baan rond de maan, op zo'n 400.000 kilometer van de aarde en ongeveer 80.000 kilometer van de maan. Orion vliegt met een snelheid van zo'n 3.300 kilometer per uur.

Donderdag om 22.53 uur Nederlandse tijd moeten de motoren aangaan, zodat het vaartuig de baan kan verlaten. Daarna maakt hij een duikvlucht langs de maan. Die slinger moet hem genoeg snelheid geven om los te komen van de maan en de oversteek naar de aarde te maken. Het is de bedoeling dat de Orion op 11 december in de Grote Oceaan plonst.

De Orion werd op 16 november gelanceerd, zonder mensen aan boord. Bijna een week na vertrek maakte het ruimteschip een duikvlucht om in een ovale baan rond de maan te komen. Een week later bereikte het de verste afstand ooit voor een ruimtevaartuig dat is ontworpen om mensen te vervoeren. Het was toen op ruim 430.000 kilometer van de aarde.