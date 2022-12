Apps van de week: Een koninkrijk regeren door te swipen

Beslissingen voor een heel koninkrijk maken door naar links of rechts te swipen en een geheel vernieuwd leerpad voor Duolingo.

Reigns: Three Kingdoms

In de succesvolle Reigns-games swipe je kaarten naar links of naar rechts - voor iedereen die wel eens op Tinder heeft gezeten een bekende beweging. In Reigns zoek je echter geen dates, maar maak je beslissingen die een heel land kunnen beïnvloeden.

Het vijfde deel in deze serie is nu beschikbaar. Gebaseerd op De Roman van de Drie Koninkrijken, speelt Reigns: Three Kingdoms zich af in de laatste jaren van de Han-dynastie. Met jouw keuzes bouw je een leger, sluit je bondgenootschappen en trek je helden aan.

Dit is het eerste deel in de Reigns-serie met een gevechtssysteem. Personages met een specifiek aantal levenspunten en aanvalspunten plaats je tegenover de tegenstander. Vechten gebeurt per beurt, waarin je kiest welk personage vooraan staat en een klap uitdeelt. Het is tevens de eerste keer dat Reigns multiplayer heeft, want je kunt ook tegen andere spelers vechten.

Reigns: Three Kingdoms is onderdeel van Netflix Games, wat betekent dat je deze game met een Netflix-abonnement gratis kunt spelen zonder in-app-aankopen of advertenties.

Download Reigns: Three Kingdoms voor Android of iOS (gratis).

Lensa

Lensa is een app voor fotobewerking, die kunstmatige intelligentie inzet om je gezicht er extra goed uit te laten zien. Recent heeft Lensa een bijzondere nieuwe functie gekregen, waarmee de app tientallen profielafbeeldingen maakt gebaseerd op jouw gezicht.

Je geeft de app tien tot twintig foto's waarop duidelijk je gezicht staat. De app bouwt je gezicht vervolgens na in een reeks van tientallen tot honderden profielafbeeldingen met verschillende thema's. De ene kunstzinnig, de andere realistisch.

Deze afbeeldingen zijn niet allemaal perfect, want er zijn hier en daar duidelijk foutjes zichtbaar. Zo kan een hand er raar uitzien en op de verkeerde plek zitten, of kloppen voorwerpen net niet. Dat betekent dat maar een deel van de profielafbeeldingen daadwerkelijk bruikbaar is.

Om foto's te bewerken met Lensa is een abonnement vereist, maar dat is voor het laten maken van profielafbeeldingen niet nodig. Die zijn los af te rekenen. Dat kan vanaf 3,49 euro, waar je vijftig avatars voor krijgt.

Foto: Lensa

Download Lensa voor Android of iOS (gratis).

Duolingo

Populaire taalapp Duolingo heeft een flinke transformatie doorgemaakt. Niet alleen ziet de app er anders uit, maar alles werkt ook anders. Een taal leren gaat nu via een vast pad waarop je elke keer de volgende stap zet.

Voorheen kon je per onderwerp lessen volgen, maar nu wil Duolingo dat je een vaste route doorloopt. Daardoor is het lastiger om wat je voorheen hebt geleerd weer te oefenen. Duolingo belooft dat deze herhaling nu in het pad is verwerkt. De voortgang die je al hebt gemaakt met een taal wordt ook meegenomen naar dit nieuwe pad.

De verandering moet de app overzichtelijker maken, omdat het direct duidelijk is wat er moet gebeuren. Deze opzet geeft gebruikers echter minder flexibiliteit om op hun eigen manier te leren. Veel gebruikers vragen Duolingo daarom om de update terug te draaien.

De update werd de afgelopen maanden al bij een klein aantal gebruikers getest, maar nu mag iedereen het leerpad bewandelen.

Download Duolingo voor Android of iOS (gratis).

