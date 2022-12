Lifehack: Met deze apps maak je Pakjesavond nog leuker

Het heerlijk avondje is gekomen, het avondje van Sinterklaas! Met deze tips moet het een succes worden en ben jij Pakjesavond de baas.

Je kunt zelfs wat kleine details aangeven waar de Sint het over moet hebben, bijvoorbeeld als je kind dit jaar is gestopt met nagelbijten. Hij zal daar dan een complimentje over geven.

Daarnaast kan je kind zijn of haar verlanglijstje inspreken op de voicemail van de Sint. Dan weet jij gelijk ook wat ze graag willen hebben. Het enige nadeel van de app is dat er veel en lange reclames worden afgespeeld, al kun je die wel afkopen.

Pakjesavond is al bijna zover en dat is geen straf, maar misschien heb je nog niet al je gedichten af. De app van Rijmwoordenboek (iOS, Android) is dan een uitkomst, want die helpt je bij de moeilijkste rijmwoorden uit de brand.



De app rijmt op woordklank en niet alleen op de letters zelf. 'Woord' rijmt daardoor niet alleen op 'moord', maar ook op 'stoort'. Zo kun je lekker los met creatieve gedichten en onverwachte rijmwoorden.