Getest: Dit is de beste smartphone tot 750 euro

Smartphones in de prijscategorie tussen 500 en 750 euro zijn doorgaans oudere high-end toestellen en nieuwe modellen die net niet high-end zijn. Ze hebben bijvoorbeeld wel het nieuwste op processorgebied, maar niet de beste camera of de meest luxe afwerking. De redactie van Tweakers zet de beste modellen uit deze categorie op een rij.

De aanraders in dit segment zijn de Samsung Galaxy S21 Fan Edition, Google Pixel 6 Pro, Google Pixel 7 en OPPO Find X5. De eerste twee zijn telefoons waarmee je op bepaalde gebieden weinig inlevert ten opzichte van de smartphones in het absolute topsegment. Maar ze hebben geen enorm goede accuduur, hoge laadsnelheid of snelle chipset. Wil je een compromis, dan is de OPPO Find X5 interessant.

Samsung Galaxy S21 Fan Edition

De Galaxy S21 Fan Edition is en blijft een uitstekende deal. Aan de formule heeft Samsung weinig veranderd: een toestel met high-end componenten en eigenschappen in een behuizing die er door de plastic achterklep net wat minder luxe uitziet en aanvoelt.

De S21 FE heeft een helder oledscherm en kan draadloos opgeladen worden. Het camerasysteem is luxe uitgevoerd, met een hoofdcamera met optische beeldstabilisatie en een 3x-telecamera. Helaas ontbreekt een goede macrofunctie.

Het toestel wordt voor een Android-toestel lang voorzien van updates, maar liefst vijf jaar. De accuduur is niet zo goed als bij sommige andere toestellen in dit segment. Snel opladen zit er ook niet in.

Google Pixel 7

De gloednieuwe Pixel 7 van Google is een fijne telefoon voor een strakke prijs. De compacte, waterdichte behuizing van glas en metaal is iets fraaier vormgegeven dan de Galaxy S21 FE.

Dankzij de uitstekende beeldverwerking waar Google om bekendstaat, schiet je uitstekende foto's. Een telecamera heeft dit toestel niet, maar door slimme softwaretrucs is het toch goed mogelijk wat in te zoomen. Macro zit er niet in.

Android 13 komt op dit toestel optimaal tot zijn recht, met de bekende schone interface zonder extra apps en tierlantijnen. Het toestel komt ook met de belofte van lange en geregelde software-updates: tot oktober 2027.

Voor het geld zijn de specificaties niet het meest luxe. We noemden al de ontbrekende telecamera en ook de 128GB opslag van het goedkopere model valt tegen. Het scherm ververst op 'slechts' 90 Hz en de systeemprestaties zijn wat minder, evenals de laadsnelheid. Wel heeft de Pixel 7 een prima accuduur.

OPPO Find X5

De OPPO Find X5 is in de afgelopen maanden behoorlijk in prijs gedaald, waardoor hij nu ongeveer hetzelfde kost als de Pixel 7. In een directe vergelijking heeft de OPPO-telefoon een aantal pluspunten. Zo zijn het werkgeheugen en de opslag met respectievelijk 8 GB en 256 GB stukken rianter.

De Snapdragon 888-chip is sneller en het camerasysteem is luxer uitgevoerd. Naast een telecamera heeft de smartphone een ultragroothoekcamera van 50 megapixel met autofocus, waardoor de Find X5 als enige van dit drietal mooie macrofoto's maakt.

De Find X5 laadt zeer snel op en de accuduur is eveneens prima. Het 120Hz-scherm is goed afgesteld, maar mist wat helderheid ten opzichte van de concurrentie. Ook jammer is dat de luxe vormgegeven behuizing niet waterdicht is.

De softwareondersteuning loopt door tot februari 2026, als het toestel op Android 15 draait. Dat is dus niet zo goed als bij de concurrentie.

Let op: prijzen kunnen gewijzigd zijn sinds publicatie.

