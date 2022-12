Neuralink-gedachtelezer binnen zes maanden klaar om op mensen te testen

Neuralink werkt aan een implantaat - zo groot als een muntstuk - dat in de schedel wordt aangebracht. De bedoeling is om via het brein rechtstreeks te communiceren met een computer. Dat moet verlamde mensen in staat stellen om hun spieren weer te bewegen. Ook wil Neuralink blinden hun zicht teruggeven. Zelfs bij mensen die blind geboren zijn, moet dit kunnen, volgens Musk.