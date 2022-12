Eurocommissaris: Twitter moet nog veel doen om aan Europese regels te voldoen

Twitter moet nog veel werk verzetten om aan de Europese regels te voldoen. Die boodschap heeft Eurocommissaris Thierry Breton (Interne Markt) overgebracht in een videogesprek met Twitter-eigenaar Elon Musk.

In een ander bericht stelt de Twitter-topman dat het sociale netwerk onder het voormalige bestuur fouten had gemaakt. Die zouden hebben geleid tot onveiligheid op Twitter en een geschaad vertrouwen. "Twitter 2.0 wordt veel effectiever, transparanter en eerlijker", schrijft de eigenaar van de berichtendienst.

De EU maakt zich zorgen over Musks geloof in absolute vrijheid van meningsuiting in combinatie met het ingekrompen personeelsbestand van Twitter. Dat kan volgens Brussel de pogingen om bijvoorbeeld propaganda, haatzaaiende taal en intimidatie via het platform te voorkomen ondermijnen.