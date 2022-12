Elon Musk en Apple hebben ruzie uitgepraat

Twitter en Apple hebben de strijdbijl begraven, meldt Elon Musk. De nieuwe Twitter-eigenaar was boos omdat Apple gedreigd zou hebben Twitter uit de App Store te verwijderen.

Eerder deze week beschuldigde Musk de iPhonefabrikant nog van censuur. Ook klaagde hij over de 30 procent provisie die Apple rekent. Verder beweerde hij dat Apple had gedreigd Twitter uit de App Store te verwijderen. Nu zegt hij dat dat een misverstand was: "Tim was er heel duidelijk over dat Apple dat nooit heeft overwogen."