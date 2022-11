T-Mobile verhoogt abonnementsprijzen per januari met 8,6 procent

Delen via E-mail

T-Mobile voert op 1 januari 2023 een inflatiecorrectie door. Daardoor stijgen de meeste abonnementen 8,6 procent in prijs, maakt de provider bekend op zijn website

De prijzen stijgen voor T-Mobile-klanten met een Thuis-abonnement of mobiel abonnement. De provider zegt de prijsverhoging te hebben gebaseerd op het inflatiepercentage dat door statistiekbureau CBS is vastgesteld.

"Ieder jaar stijgen de prijzen in Nederland", schrijft T-Mobile. "Met deze prijsinflatie stijgen ook onze kosten. Daarom passen wij een inflatiecorrectie toe op onze abonnementstarieven." De prijzen van aanvullende abonnementsdiensten, zoals extra tv-pakketten, vormen een uitzondering en worden niet verhoogd.

Mensen met een abonnement dat na 1 oktober 2022 is aangevraagd, krijgen niet met een prijsverhoging te maken.

T-Mobile voert ieder jaar op 1 januari een inflatiecorrectie door. T-Mobile gebruikt het inflatiecijfer van het CBS over de maand juni van dit jaar.

KPN voerde per 1 oktober een inflatiecorrectie van 5,8 procent door. De provider limiteerde de prijsstijging op 2 euro per maand. Het bedrijf heeft voor de berekening van het percentage de gemiddelde inflatie in de periode 1 juli 2021 tot en met 30 juni 2022 gebruikt.