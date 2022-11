Toezichthouder ziet niets in vergoeding voor internetverkeer door techbedrijven

De Europese telecomtoezichthouder BEREC ziet niets in de plannen van internetproviders om techbedrijven als Google en Netflix te laten betalen voor hun internetverkeer. De waakhond vindt zo'n vergoeding onnodig en zelfs gevaarlijk voor het internet.

BEREC is door de Europese Commissie om advies gevraagd in deze kwestie. Volgens de toezichthouder zijn het niet de techbedrijven, maar internetgebruikers die het internetverkeer veroorzaken. Zonder mensen die naar bijvoorbeeld Netflix kijken, is er geen internetverkeer vanuit Netflix, redeneert de toezichthouder in zijn rapport.