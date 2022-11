Tikkie komt met app voor bedrijven: glazenwasser betalen via betaalverzoek

Tikkie komt met een aparte app voor zakelijke gebruikers. Daarmee moet het voor bedrijven makkelijker worden om betaalverzoeken aan te maken en te versturen naar klanten.

Bedrijven konden al een betaalverzoek sturen via de gewone app. Volgens de betaaldienst gaat dat via de nieuwe app sneller.

Bedrijven moeten voor het gebruik van Tikkie Zakelijk 5 euro per maand betalen. Daarmee kunnen ze twintig betaalverzoeken versturen. Komen de bedrijven daarboven, moeten ze per tikkie tussen de 0,15 en 0,25 euro extra commissie betalen. Het precieze bedrag is afhankelijk van het aantal betaalverzoeken dat de bedrijven per maand versturen.