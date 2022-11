Politie pakt twee mannen op voor bankhelpdeskfraude

Delen via E-mail

Bankhelpdeskfraude is een vorm van fraude waarbij oplichters vanaf een bestaand telefoonnummer van een bank bellen. Daarna doen zij zich voor als bankmedewerker om mensen geld afhandig te maken.

Dit kan bijvoorbeeld door slachtoffers software te laten installeren op hun computer waarmee de fraudeurs op afstand kunnen meekijken of handelingen kunnen uitvoeren. In andere gevallen komt er zogenaamd iemand van de bank de pinpas met spoed bij slachtoffers thuis ophalen en wordt de pincode ontfutseld.

Beide mannen worden verdacht van computervredebreuk, oplichting, witwassen en in het bezit zijn van niet-openbare persoonsgegevens.

Twee slachtoffers deden aangifte van diefstal. Zij zouden in totaal tienduizenden euro's zijn verloren. Of de twee mannen nog meer slachtoffers hebben gemaakt, is onduidelijk.