Commerciële lander maakt voor het eerst reis naar de maan

De eerste commerciële lander begint woensdag aan een reis naar de maan. Het ruimtevaartuig is gemaakt in Japan en heeft daarin een onbemand karretje uit de Verenigde Arabische Emiraten (VAE).

De missie heet Hakuto-R en is opgezet door het Japanse bedrijf ispace. Dat wil op den duur grondstoffen en water op de maan delven. Dat kan helpen bij de bouw van een basis op de maan. De missie is ook bedoeld om het ontwerp en de technologie te testen.

Met de lander gaat ook de verkenner Rashid mee. Die is ontwikkeld door de VAE. Het karretje moet ongeveer twee weken lang rondrijden op de maan om met camera's en sensoren wetenschappelijk onderzoek te doen. Rashid weegt ongeveer 10 kilo, is ruim 50 centimeter lang en breed en ongeveer 70 centimeter hoog.

De lander en de verkenner worden om 9.39 uur Nederlandse tijd gelanceerd. Dan moet een raket opstijgen vanaf het Kennedy Space Center, de ruimtebasis bij Cape Canaveral. Als het niet lukt, is er donderdag om 9.37 uur een herkansing. De lancering wordt uitgevoerd door SpaceX, het ruimtevaartbedrijf van miljardair Elon Musk.

Of de lander daadwerkelijk als eerste commerciële apparaat op de maan landt, is niet zeker. Het ruimtevaartuig neemt een grote omweg. Daardoor komt het waarschijnlijk pas eind april volgend jaar aan op de maan. Komend voorjaar gaan ook twee andere commerciële landers naar de maan: Nova-C en Peregrine. Het is nog niet duidelijk wie van de drie als eerste aankomt.