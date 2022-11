T-Mobile-klanten ervaren problemen met mobiel internet door storing

Delen via E-mail

Het mobiele netwerk van T-Mobile is dinsdagmiddag getroffen door een storing. Daardoor ervaren klanten van onder andere T-Mobile en Tele2 problemen met hun mobiele internetverbinding, bevestigt een woordvoerder aan NU.nl.

De storing is rond 16.00 uur ontstaan. De oorzaak is nog niet bekend. Ook is nog niet duidelijk hoeveel klanten problemen ondervinden.