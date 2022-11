Gokwebsites mogen deel van verlies niet meer terugbetalen aan spelers

De Kansspelautoriteit (Ksa) heeft alle legale aanbieders van online kansspelen opgeroepen te stoppen met het terugbetalen van verliezen. Volgens de toezichthouder leiden de zogenoemde cashbackbonussen tot risicovoller gokgedrag en verlagen ze de drempel om te gokken.

Verschillende aanbieders van online kansspellen bieden spelers bonussen in de vorm van een terugbetaling. De Ksa heeft de aanbieders er per brief op gewezen dat het aanbieden van een bonus in deze vorm niet is toegestaan.