Microsoft wil met handreiking goedkeuring voor overname Activision Blizzard

Microsoft is van plan om volgende week een aantal toezeggingen te doen aan de Europese Commissie, meldt persbureau Reuters . Daarmee hoopt het softwarebedrijf goedkeuring te krijgen om gamebedrijf Activision Blizzard over te nemen.

Microsoft wil volgens de persdienst onder andere beloven dat games van Activision Blizzard nog minstens tien jaar uitgebracht worden voor de PlayStation. Sony is een van de partijen die fel tegen de overname zijn. Het bedrijf is bang dat de populaire Call of Duty-spellen van Activision straks alleen nog maar op de Xbox van Microsoft te spelen zijn.