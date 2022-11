Twitter treedt niet meer op tegen desinformatie over corona

Delen via E-mail

Twitter is op 23 november gestopt met het handhaven van zijn regels rondom de verspreiding van desinformatie over het coronavirus, meldt het bedrijf . Dat betekent dat het sociale netwerk geen accounts meer blokkeert of berichten verwijdert waarmee valse informatie wordt verspreid.