Musk plaatste eerder deze maand een peiling op zijn Twitter-account met de vraag of Trump mocht terugkeren op het platform. In de 24 uur dat de peiling online stond, brachten iets meer dan vijftien miljoen gebruikers hun stem uit. 51,8 procent stemde voor, 48,2 procent tegen.

"Het volk heeft gesproken. Trump wordt in ere hersteld. Vox populi, vox dei", schreef Musk op Twitter. De Latijnse uitdrukking die hij gebruikte betekent "de stem van het volk is de stem van God".

Twitter gooide Trump vorig jaar van het platform nadat zijn aanhangers het Amerikaanse parlement hadden bestormd. Tot die tijd was de president een fervent Twitter-gebruiker. Hij had meer dan tachtig miljoen volgers op het sociale medium.

Maar het is waarschijnlijker dat de kwestie gewoon met geld te maken heeft. Truth Social kampt al een tijd met financiële problemen. Volgens The Washington Post heeft Trump gezegd dat hij momenteel de enige is die het platform nog overeind houdt. Hij wil niet dat het platform waarmee hij zo nauw verbonden is ten onder gaat.