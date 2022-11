Zo tover je jezelf om tot cyborg of astronaut op je profielfoto

Twitter, Instagram en Facebook staan ineens vol met profielfoto's die gemaakt zijn met behulp van kunstmatige intelligentie. Zo zijn je socialemediavrienden ineens veranderd in gamepersonages of astronauten. Lange tijd was het lastig om zo'n avatar te maken, maar inmiddels ben je in no time klaar.

Veel van de foto's zijn gemaakt met de app Lensa (Android, iOS) van ontwikkelaar Prisma Labs. Die ken je misschien nog van het in 2016 zeer populaire Prisma. Met die app kon je filters gebruiken om foto's te veranderen in tekeningen of schilderijen. De onderliggende technologie heeft sindsdien gigantische sprongen gemaakt en dat is te merken als je Lensa gebruikt.

In de basis is Lensa bedoeld voor fotobewerking, waarbij kunstmatige intelligentie wordt ingezet om selfies en andere portretfoto's mooier te maken. Dat kan volledig automatisch of door aan de schuifjes te zitten. Zo kun je je wallen minder zichtbaar maken, je neus verkleinen of je haarkleur aanpassen. Ook kun je de achtergrond van de foto veranderen. De bekende filteropties van Prisma zijn ook in de app te vinden.

Software is getraind op miljarden foto's

Wil jij nou ook zo'n profielfoto gebaseerd op jouw gezicht? Dan moet je een reeks van tien tot twintig foto's van jezelf uploaden in de app. Daarna wacht je een minuut of twintig en vervolgens krijg je tientallen tot honderden kunstzinnige avatars voorgeschoteld, waarop je bijvoorbeeld te zien bent als cyborg, astronaut of gamepersonage. Je kunt de afbeeldingen opslaan en gebruiken voor je sociale media.

Het maken van de afbeeldingen gebeurt via machinelearning, waarbij een computer leert van data en zelf iets nieuws maakt. "Dit soort software is getraind op miljarden verschillende foto's van allerlei soorten dingen", weet Wout Funnekotter van Tweakers.

Volgens Funnekotter wordt de technologie almaar beter en toegankelijker. "De software wordt steeds efficiënter. Daarnaast worden de modellen ook steeds beter in het 'begrijpen' van de opdrachten die we invoeren en het maken van realistische afbeeldingen."

Lensa is niet gratis en nog niet perfect

Lensa is niet gratis. Nadat je de app hebt geïnstalleerd, probeert hij je eerst een abonnement aan te smeren voor 3 euro per week of 50 euro per jaar. Er is wel een gratis proefperiode van een week. Zet voor de zekerheid wel meteen de automatische verlenging stop.

Voor de avatars moet je vervolgens los betalen. Voor 3,49 euro krijg je vijftig avatars en 7,99 euro levert je tweehonderd avatars op.

De avatars van Lensa zijn indrukwekkend, maar nog niet perfect. Vaak klopt er iets niet. Zo kan een oog te groot zijn of een hand op de verkeerde plek zitten. Van de set avatars die je koopt is dus maar een deel echt bruikbaar.

