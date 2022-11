Chinese politie controleert telefoons op illegale apps Instagram en Twitter

De politie in China controleert of burgers verboden apps als Instagram, Telegram en Twitter op hun telefoon hebben, melden The Wall Street Journal en CNBC . Het land probeert zo het groeiende protest tegen het strenge coronabeleid de kop in te drukken.

Het gebruik van Instagram, Telegram en Twitter is verboden in China. Toch maken veel Chinezen er via een virtual private network (VPN) gebruik van. Daarmee kunnen gebruikers anoniem verbinding maken met het internet. Dat gebeurt vaak via een server in een ander land.