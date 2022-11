China stuurt eerste vaste bewoners naar nieuw ruimtestation Tiangong

Delen via E-mail

China gaat dinsdag drie astronauten in een baan rond de aarde brengen. De taikonauten, zoals het land zijn ruimtevaarders noemt, gaan naar het nieuwe ruimtestation Tiangong. Ze zullen daarvan de eerste bewoners worden.

Na een paar uur vliegen moeten ze aankomen bij Tiangong, dat ook wel het Hemelse Paleis wordt genoemd. Daar blijven ze ongeveer zes maanden. Het ruimtestation is de Chinese tegenhanger van het internationale ruimtestation ISS, dat wel aanzienlijk groter is.

De bouw is afgerond door drie taikonauten die sinds juni in de ruimte zijn. Nu hun werk erop zit en het Hemelse Paleis kan worden opgeleverd, keren ze binnenkort terug naar de aarde. Daarna kan het ruimtestation in gebruik worden genomen.