Orion-ruimteschip breekt afstandsrecord tijdens missie rond de maan

Ruimteschip Orion heeft tijdens zijn Artemis-missie rond de maan een decennia oud record gebroken. Het ruimtevaartuig legde sinds de lancering 430.000 kilometer af. Dat is de grootste afstand die een ruimteschip ontworpen voor het vervoer van mensen ooit heeft afgelegd, meldde NASA maandagavond.

Het oude record stond op naam van de Apollo-13-missie uit 1970. Dat het nu is gelukt om een langere afstand af te leggen, is volgens NASA een belangrijke stap in de Artemis-missie. Die heeft als doel na vijftig jaar weer mensen op de maan te zetten.

In voorbereiding op die missie worden met het onbemande Orion-ruimtevaartuig allerlei tests gedaan. Zo moet duidelijk worden hoe het is om in een uitdagende omgeving te werken en te leven. Uiteindelijk is het de bedoeling om met mensen naar Mars te reizen.

Maar dat is nog ver weg. Het doel is om op z'n vroegst in 2033 mensen op Mars te krijgen. Een stap waar nog erg veel nieuwe kennis en voorbereiding voor nodig is. De resultaten van deze Artemis I-missie worden daarom gezien als een belangrijke tussenstap.

Ruimtevaartuig Orion zal in totaal zes dagen in een baan om de maan draaien. Begin december start het ruimteschip met de terugvlucht richting aarde. Als alles volgens plan verloopt, landt Orion op 11 december met een plons in de Stille Oceaan.

In mei 2024 start de tweede Artemis-missie. Dan wordt dezelfde ruimtevlucht uitgevoerd, maar dan met astronauten aan boord. Een jaar later volgt de derde Artemis-missie. Dan moeten astronauten, voor het eerst in ruim vijftig jaar, ook echt voet op de maan zetten.

Als het aan NASA ligt, wordt de maan daarna een vaste basis voor nieuwe missies. De ruimtevaartorganisatie heeft als doel om in 2028 een permanent bemande basis op de maan te bouwen. Daarmee moet de kennis worden opgedaan om bemande ruimtevaart naar Mars mogelijk te maken.

