Europol haalt ruim 12.500 websites met illegale content en producten offline

De Europese politieorganisatie Europol heeft tussen 1 mei en 14 november 12.526 website-adressen offline gehaald. Via deze websites werden namaakproducten verkocht of illegale content verspreid.

De Spaanse politie arresteerde een persoon die achter de illegale streamingdienst zou zitten. Volgens Europol verdiende de hoofdverdachte 150.000 euro per maand aan het illegale tv-aanbod. De verdachte leefde volgens de politie in luxe met dure auto's en vakanties over de hele wereld.