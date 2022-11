Het stelt weinig voor: twee bewegende streepjes die een blokje overkaatsen. Maar in 1972 was Pong hét spel dat videogames op de kaart zette. Vijftig jaar later zijn computers en games een stuk complexer.

Pong was niet de eerste videogame. Die eer is aan Tennis for Two, een tennisspelletje uit 1958. Maar met Pong had gamebedrijf Atari wel voor het eerst een wereldwijde hit op dit gebied te pakken.

Het spel is een versimpelde versie van tafeltennis. Twee spelers besturen een streep en proberen een vierkantje naar de overkant te kaatsen. Spelers scoren een punt als de ander het vierkantje niet weet te raken.

Nolan Bushnell bedacht Pong en gaf programmeur Allan Alcorn de opdracht om het uit te werken. Volgens Alcorn was het bedoeld als oefening om met de technologie te leren omgaan. "Het was het simpelste spel wat hij kon bedenken", zei Alcorn tegen IEEE Spectrum.

Pong was in het begin alleen te spelen op een arcademachine. Het eerste prototype bezweek zo snel onder het aantal muntjes van belangstellenden, dat Atari snel tienduizenden arcadekasten met Pong over de Verenigde Staten verspreidde. Eigenaren van arcadehallen ruilden hun flipperkasten in voor een Pong-computer of andere videogames.

Magnavox wint de wedstrijd, Atari de oorlog

Magnavox zag het succes van Atari met lede ogen aan. Het bedrijf bracht als eerste een spelcomputer uit die thuis aan een televisie kon worden gekoppeld: de Odyssey. Daarop stond een tafeltennisgame die verdacht veel leek op het later verschenen Pong. In 1974 klaagde Magnavox Atari daarom aan voor kopieergedrag. Atari schikte die zaak uiteindelijk voor 1,5 miljoen dollar.

Maar Atari kwam, ondanks het betalen van de schikking, als winnaar uit de bus. Het bedrijf bracht een eigen spelcomputer uit: de Atari 2600. Het apparaat van Magnavox werd wereldwijd 350.000 keer verkocht, Atari ging daar met 30 miljoen stuks ruimschoots overheen.

De Atari 2600 werkte met verwisselbare cassettes. Mensen konden dus spellen spelen die niet van tevoren waren geïnstalleerd, en games als Pong, Pac-Man of Breakout afwisselen. Een bezoek aan de arcadehal werd daardoor overbodig.

Een jongen speelt tennis op de Magnavox Odyssey 200. Foto: AFP

Games nemen een vlucht

In de jaren daarna werden games populairder. Nintendo en SEGA brachten succesvolle spelcomputers op de markt, zoals de NES, SNES, de Megadrive en de Dreamcast. Er werden op die apparaten gameseries geboren die decennia later nog steeds populair zijn, zoals Super Mario Bros., The Legend of Zelda en Sonic.

Met de komst van krachtigere spelcomputers werden games mooier, uitgebreider en werden verhalen belangrijk in plaats van alleen spelmechanismen. Nieuwere games zoals de Uncharted-serie en het recent verschenen God of War Ragnarök kun je zien als meeslepende, interactieve actiefilms. Met de komst van het internet werd ook de online multiplayer een belangrijk onderdeel. Daarmee ontstond het succes van games als Call of Duty en Fortnite.

Pong is nog niet afgeschreven

Die games zijn het niveau van Pong ver voorbij. Maar Pong bestaat nog steeds. In de basis is het nog steeds het spel waarin je een balletje over tikt, maar er zijn talloze versies. Er is een Pong voor smartphones en voor virtualrealitybrillen. In 2020 verscheen PONG Quest, een avonturenspel waarin de speler de wereld moet redden door Pong te spelen.

Daarnaast blijkt Pong een interessant leermodel. Recent werd bekend dat het wetenschappers is gelukt om breincellen uit een laboratorium Pong te laten spelen. Daar hadden ze vijf minuten voor nodig.