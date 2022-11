Chinese spamaccounts proberen protesten onzichtbaar te maken op Twitter

China plaatst op grote schaal spam op Twitter om te voorkomen dat mensen informatie over de protesten in het land kunnen vinden, meldt The Washington Post . Zoekopdrachten leveren daardoor vooral tweets met porno of reclame voor escortdiensten op.

Om te voorkomen dat de betogingen zowel in China als internationaal zichtbaar zijn, worden op grote schaal spamberichten op Twitter geplaatst. In de berichten staan plaatsnamen en zoekwoorden waarmee ook informatie over de demonstraties te vinden is. Door die stortvloed aan spam zijn de tweets over de protesten nu bijna niet meer te vinden.

Talloze Chinese accounts, waarvan sommige al maanden of jaren inactief waren, zijn afgelopen weekend weer actief geworden. Via de accounts werden de tweets met links naar escortdiensten en porno geplaatst. Gebruikers die op de relevante plaatsnamen zoeken, krijgen daardoor alleen grote hoeveelheden nutteloze tweets te zien.

Het kost Twitter veel moeite om de spam aan te pakken. Volgens bronnen van The Washington Post komt dat doordat sinds begin deze maand een groot aantal medewerkers van het sociale netwerk is ontslagen of vertrokken.

Protesten tegen strenge coronamaatregelen

In verschillende Chinese steden wordt sinds vorige week geprotesteerd tegen de strenge coronamaatregelen. Ook medewerkers van de fabriek waar Apples iPhones worden gemaakt, gingen massaal de straat op. Demonstraties zijn een zeldzaamheid in China en worden door de autoriteiten vaak in de kiem gesmoord.

De Chinese overheid treft online maatregelen om verspreiding van nieuws over de protesten te belemmeren. De regering heeft lokale sociale media volledig onder controle. Veel westerse websites en sociale netwerken zijn niet toegankelijk in China. Daarmee probeert de overheid gevoelige onderwerpen uit de aandacht te houden.

Toch weten protesterende Chinezen hun informatie naar buiten te krijgen. Ze omzeilen de beveiliging bijvoorbeeld via VPN-verbindingen. Op die manier verschijnen de laatste dagen ook op Twitter updates over de protesten in verschillende Chinese steden.

