Binnenkort kun je jezelf boodschappenlijstjes sturen met WhatsApp

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Meta, het moederbedrijf achter onder andere Facebook en WhatsApp, heeft aangekondigd dat het binnenkort mogelijk wordt om jezelf berichtjes te sturen via WhatsApp. Zo kun je bijvoorbeeld een boodschappenlijstje, een geheugensteuntje of een hersenspinsel noteren.

De mogelijkheid om berichten naar jezelf te sturen wordt in de komende weken uitgerold in de Android- en iPhone-app, zo laat Meta weten. De functie komt beschikbaar in de volgende update van WhatsApp.