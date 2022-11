Vodafone verlengt gratis bellen en sms'en van en naar Oekraïne

Telecomprovider Vodafone heeft de regeling waarbij klanten gratis kunnen bellen en sms'en van en naar Oekraïne verlengd tot 31 maart 2022, meldt de provider op zijn website . KPN en T-Mobile hebben nog geen besluit genomen of vergelijkbare regelingen verlengd gaan worden.

Na de Russische inval in Oekraïne kwamen KPN, Vodafone en T-Mobile begin dit jaar met speciale regelingen. Die waren erop gericht dat Oekraïners in Nederland contact konden onderhouden met mensen in het thuisland. Ook bellen en sms'en vanaf een Nederlands nummer in Oekraïne werd toen gratis gemaakt.

Klanten van KPN kunnen tot en met 31 december 2021 gratis bellen en sms'en naar Oekraïense mobiele nummers. KPN heeft de regeling al een aantal keer verlengd. "Binnenkort besluiten we of we dit wederom zullen verlengen", meldt een woordvoerder van KPN aan NU.nl.

Bij T-Mobile was bellen en sms'en van en naar Oekraïne eerder dit jaar gratis. Sinds 1 oktober geldt voor bellen en sms'en vanuit Nederland naar Oekraïne het laagste internationale tarief van 23 cent per minuut en 7 cent per sms. Bellen en sms'en vanuit Oekraïne naar Nederland is nog steeds gratis.

"T-Mobile blijft de situatie in Oekraïne in de gaten houden en zal daar passend op reageren", zegt een woordvoerder van de provider. "Aan de regeling bij T-Mobile hangt nog geen einddatum."

