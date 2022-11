Toto Online krijgt boete voor reclame gericht op jongvolwassenen

De Kansspelautoriteit (Ksa) heeft Toto Online een boete opgelegd van 400.000 euro. Het gokbedrijf richtte reclame op jongvolwassenen in de leeftijd van 18 tot 23 jaar. En dat is niet toegestaan.

Volgens de wet Kansspelen op afstand (Koa) is het verboden om gokreclames te richten op jongeren en jongvolwassenen. Toto Online had jonge mensen in zijn klantenbestand geen reclame mogen sturen. Het gokbedrijf stopte volgens de Ksa met deze reclamemailing per 1 februari 2022.