Yandex, het 'Russische Google', overweegt Rusland te verlaten

Techbedrijf Yandex, een tegenhanger van Google, denkt erover veel van zijn bedrijfsonderdelen buiten Rusland onder te gaan brengen, meldt The New York Times . Het bedrijf heeft veel last van de sancties die tegen Rusland zijn ingesteld vanwege de oorlog in Oekraïne.

Yandex heeft net als Google een zoekmachine. Daarnaast ontwikkelt het bedrijf onder andere slimme apparaten en zelfrijdende auto's. Het concern ontwikkelt ook software, zoals internetbrowsers. Verder is de onderneming actief in onder andere maaltijdbezorging en taxidiensten.

De sancties van het Westen tegen Rusland maken het voor Yandex onmogelijk om producten te ontwikkelen of te verbeteren, meldt The New York Times. Daarom is het moederbedrijf van Yandex, dat in Nederland geregistreerd staat, volgens de zakenkrant van plan om het bedrijf op te splitsen.

Het Russische techbedrijf wil de nieuwe technologieën waaraan het werkt verkopen aan partijen buiten Rusland. Voor de ontwikkeling hiervan heeft het bedrijf westerse technologieën en experts nodig. Vanwege de sancties mogen westerse bedrijven geen zaken meer doen met ondernemingen in Rusland.

Door een splitsing hoopt Yandex ook in Rusland actief te kunnen blijven. Het bedrijf is volgens The New York Times van om zijn huidige producten en diensten onder zijn Russische dochteronderneming te blijven aanbieden.

Of Yandex echt uit Rusland kan vertrekken, is de vraag. Het bedrijf moet waarschijnlijk eerst goedkeuring van het Kremlin krijgen om in Rusland geregistreerde technologieën buiten het land te kunnen onderbrengen. Ook moeten aandeelhouders groen licht geven voor een eventuele splitsing.

