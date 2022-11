Drukte bij websites waarop je lootjes kunt trekken of verlanglijst kunt maken

Nu Pakjesavond in aantocht is, hebben websites waarop je lootjes kunt trekken of verlanglijstjes kunt maken het druk. "Mensen geven iets minder uit aan cadeaus", zegt Arjan Kuiper van Lootjestrekken.nl.

Op de website kunnen consumenten sinds 2001 online lootjes te trekken. Waar het de afgelopen jaren door het coronavirus rustiger was, loopt het nu weer storm. "Het is een apart jaar. Het kwam wat langzamer op gang, maar nu hebben we het druk", zegt Kuiper.

Uit het jaarlijkse feestdagenonderzoek van de website - een steekproef onder duizend Nederlanders van achttien jaar of ouder - blijkt dat mensen dit jaar 14 procent minder aan sinterklaascadeaus uitgeven ten opzichte van 2021.

Het gemiddelde bedrag daalde van 133 naar 114 euro. Daarbij zegt 34 procent van de respondenten dat ze cadeaus voornamelijk in fysieke winkels zullen kopen, terwijl dit vorig jaar 32 procent was.

Sinterklaas wordt meestal niet op 5 december gevierd

Volgens Kuiper viert de grote meerderheid Sinterklaas al in het weekend voor 5 december. Uit data van de website blijkt dat zaterdag 3 december (31 procent) en zondag 4 december (29 procent) de populairste dagen zijn. Slechts 12 procent viert Sinterklaas op 5 december. Ook Mijn Verlanglijst ziet dat de weekenddagen voor Pakjesavond het populairst zijn.

Wanneer mensen lootjes trekken, ligt het budget meestal tussen de 20 en 30 euro. Het gemiddelde bedrag bij Lootjes Trekken daalde van 23 euro vorig jaar naar 21 euro dit jaar.

Ook bij Lijstje.nl is het druk. Daar kunnen mensen het hele jaar door verlanglijstjes maken, voor onder meer verjaardagen en huwelijken. "Het is veel populairder om cadeautjes te geven met Sinterklaas dan met Kerst", zegt Joep Grooten van Lijstje.nl. Dat is bij Mijn Verlanglijst juist precies andersom.

Bij de drie websites verschillen de populairste cadeaus. Waar bij Lootjes Trekken thrillers en kookboeken bovenaan de lijst staan, zijn dat bij Lijstje.nl kinderboeken. Bij Mijn Verlanglijst wordt het meest om parfum gevraagd.

