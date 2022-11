Orion-ruimtevaartuig maakt haarscherpe foto's van de maan

Delen via E-mail

Het ruimteschip, dat vorige week werd gelanceerd, is maandag aangekomen bij de maan. Orion passeerde het hemellichaam op een hoogte van 130 kilometer.

Vrijdag wordt het Orion-ruimtevaartuig in een hoge baan rond de maan gebracht. Als alles goed gaat, blijft de capsule ongeveer een week in een baan om de maan. Op 11 december keert het ruimtevaartuig naar verwachting terug op aarde met een plons in de Stille Oceaan voor de kust van Californië.