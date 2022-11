Protesten bij grootste iPhone-fabriek in China belemmeren productie

Delen via E-mail

De protesten bij 's werelds grootste iPhone-fabriek in China hebben ook gevolgen voor het aantal toestellen dat er wordt geproduceerd. Dat aantal zou weleens met 30 procent naar beneden kunnen gaan, meldt Reuters vrijdag.

Het persbureau sprak met een persoon die directe kennis heeft van de zaak - waarschijnlijk een medewerker. Volgens die persoon is het "onmogelijk" om de volledige productie tegen het einde van de maand te hervatten.

In de fabriek in de Chinese stad Zhengzhou brak woensdag onrust uit. Arbeiders die op het fabrieksterrein wonen, stormden de slaapzalen uit na toenemende onrust over coronabesmettingen en het strenge lockdownbeleid.