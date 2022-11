Meeste huisartsen zijn online bereikbaar, maar patiënt weet ze nog niet te vinden

Bijna alle huisartsen bieden hun patiënten de mogelijkheid om online afspraken te plannen, uitslagen van onderzoeken te bekijken of de huisarts digitaal te spreken. Maar veel patiënten weten deze persoonlijke gezondheidsomgeving nog niet te vinden, blijkt uit een rondgang van NU.nl.

Voor een herhaalrecept of bij kleine, veelvoorkomende kwaaltjes is die persoonlijke omgeving een oplossing. Daarvoor is een fysiek bezoek aan de huisarts namelijk niet nodig. De huisarts kan op basis van bijvoorbeeld een berichtje, foto of videogesprek meestal al beslissen wat er moet gebeuren.

Digitaal contact met een huisarts wordt ook wel een e-consult genoemd. Bij ruim negen op de tien huisartsen wordt een e-consult aangeboden in de persoonlijke gezondheidsomgeving, zo blijkt uit de recentste E-healthmonitor van het ministerie van Volksgezondheid.

In zo'n e-consult sturen patiënten een bericht over hun medische klachten naar de huisarts. Ook kunnen ze eventueel een foto bijvoegen. Vaak is het ook mogelijk om in de persoonlijke gezondheidsomgeving een videogesprek met de dokter te hebben.

"Het aantal patiënten dat gebruikmaakt van het e-consult neemt toe", zegt Thom Meens van de Patiëntenfederatie tegen NU.nl. "Dat vinden we een goede ontwikkeling, maar het moet altijd mogelijk blijven om de huisarts ook fysiek te bezoeken."

Sneller schakelen is groot voordeel van digitaal contact

Toch is het aantal patiënten dat digitaal contact heeft met zijn huisarts nog steeds vrij beperkt. "We zien dat het gebruik van de persoonlijke gezondheidsomgeving onder huisartsen best hoog is", zegt Lilian van Tuyl van kennisinstituut Nivel. "Maar het wordt slechts door een klein deel van de patiënten gebruikt."

"Een groot voordeel van digitaal contact met de huisarts is dat in bepaalde situaties sneller geschakeld kan worden", zegt Meens. "De huisarts kan een foto van een plekje op de huid bijvoorbeeld doorsturen naar een dermatoloog voor extra controle. Die kan de foto mogelijk tussendoor beoordelen, waardoor de patiënt veel sneller geholpen kan worden."

"De keerzijde is dat dit vragen over de veiligheid oplevert", vervolgt Meens. "De gebruikte systemen moeten volledig veilig zijn. Patiënten moeten erop kunnen vertrouwen dat bijvoorbeeld medische foto's voor niets anders gebruikt kunnen worden."

Tijdwinst voor de patiënt, niet voor huisarts

Digitaal contact met de huisarts is volgens Monique Roedoe van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LVH) vooral makkelijk en tijdbesparend voor de patiënt. "De patiënt hoeft niet op pad om de huisarts te bezoeken en kan het gesprek bijvoorbeeld makkelijker tussendoor plannen."

Voor patiënten levert digitaal contact dus tijdwinst op, maar volgens Roedoe is dat voor huisartsen niet het geval. "Een digitaal consult duurt vaak even lang als een fysieke afspraak, maar de afstand maakt de beoordeling soms moeilijker".

Een andere kanttekening bij het e-consult is de werkdruk. "Huisartsen ervaren een hogere werkdruk nu ze ook e-consults tussendoor doen", zegt de woordvoerder van de LVH. "Het digitale consult zorgt er nog niet voor dat een huisarts meer patiënten op één dag kan helpen."

