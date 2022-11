Kantoor van Twitter in Brussel gesloten na vertrek overgebleven personeel

Het kleine maar vitale kantoor van Twitter in Brussel is gesloten, meldt de Financial Times donderdag. Op het kantoor werkten mensen die een belangrijke rol hadden in het contact tussen het sociale netwerk en de Europese autoriteiten.

Begin deze maand kondigde de nieuwe Twitter-eigenaar Elon Musk het ontslag aan van bijna de helft van het Twitter-personeel. Ook medewerkers van het kantoor in Brussel raakten hun baan kwijt.

Vorige week kreeg het overgebleven personeel de keuze: extreem hard werken of vertrekken. Veel werknemers zijn daarna zelf vertrokken. Volgens de Financial Times zijn daarbij ook de laatste mensen van het kantoor van Twitter in Brussel opgestapt.

Volgens de krant waren Julia Mozer en Dario La Nasa de laatste twee medewerkers in Brussel. Zij waren verantwoordelijk voor het digitale beleid van Twitter in Europa. Na hun vertrek is het kantoor in Brussel gesloten.

De vicevoorzitter van de Europese Commissie, Vera Jourová, is bezorgd over de sluiting van het kantoor. Ze zegt tegen de Financial Times bang te zijn dat Twitter niet meer de middelen heeft om bijvoorbeeld desinformatie en propaganda op te sporen en te bestrijden.

Aanbevolen artikelen