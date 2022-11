Getest: Dit is de beste budgetlaptop van dit moment

Of dit het beste moment is om een laptop te kopen, is een beetje de vraag. De vraag naar laptops is ingestort sinds de hoogtijdagen van de coronapandemie, en veel goedkope laptops hebben daardoor nog geen nieuwe chips. De redactie van Tweakers ging op zoek naar de beste koop in het budgetsegment.

Overigens is er ook een reden om juist wel op korte termijn een laptop te kopen: de koers van de euro ten opzichte van de dollar. De euro is flink in waarde gezakt en laptoponderdelen worden over het algemeen afgerekend in dollars, wat in de nabije toekomst stijgende europrijzen tot gevolg heeft.

Een budgetlaptop is een laptop van maximaal 500 euro. Die grens is niet helemaal toevallig, want over het algemeen kun je voor dat geld een laptop krijgen die wij zouden aanbevelen.

De beste budgetlaptop: HP 14s

Voor de titel beste budgetlaptop hebben we dit keer gekozen voor de HP 14s, een 14 inchinstapmodel. HP wist ons te vertellen dat het 2405nd-model dat we testten grotendeels identiek is aan de 2090nd, de 2402nd en de 2260nd. Die kosten op het moment van schrijven allemaal meer dan 500 euro, maar uiteraard hoeft maar een van de vier in prijs te dalen en je hebt een goeie deal te pakken.

De hardware maakt de 14s zo'n goeie deal. Het model is voorzien van een sterke Core i3-1125G4-processor - beter dan bij de meeste laptops in deze prijscategorie. Een ander voordeel van de HP 14s ten opzichte van veel andere laptops in deze prijsklasse is de mogelijkheid tot het upgraden van het geheugen en de harde schijf.

De buitenkant van de laptop is functioneel, maar heeft geen luxe uitstraling. De hardware zit tussen de twee plastic helften van de behuizing en die voelen wat goedkoop aan. Daar is verder niet zo veel mis mee, want het is natuurlijk ook gewoon een niet al te dure laptop.

De accuduur tijdens het browsen valt eigenlijk een beetje tegen. Een accuduur van een krappe zeven uur is niet bijzonder slecht, maar het kan beter. Verder jammer: kort voordat dit stuk werd gepubliceerd, steeg de prijs van de geteste HP 14s licht.

Het alternatief: Lenovo IdeaPad 3 15ITL6 (82H802LCMH)

Deze IdeaPad 3 is op basis van zijn hardware een interessantere keuze dan de HP 14s, want hij is voorzien van een snellere Core i5-processor en - net als de HP - van 8 GB geheugen en een SSD van 256 GB.

We hebben dit model niet getest en kunnen het dus niet bevestigen, maar volgens Lenovo heeft deze laptop ruimte voor een extra harde schijf. Verder heeft hij een full-hd-scherm van 15,6 inch. Gezien de fikse prijsdaling die dit model heeft doorgemaakt, verwachten we wel dat het snel uitverkocht zal zijn.

Dit is een verkorte versie van een langere vergelijking op Tweakers. Let op: prijzen kunnen na publicatie veranderen.

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.

Wijzig cookie-instellingen

Aanbevolen artikelen