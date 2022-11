Lifehack: Zo stel je je tv het best in voor sportwedstrijden

Het WK voetbal is in volle gang en miljoenen mensen zitten voor de buis gekluisterd om het toernooi te volgen. Met deze tips zorg je voor het allerbeste beeld.

Veel mensen kijken vrijwel nooit naar de beeldinstellingen van hun tv. De nieuwste modellen hebben standaard instellingen die op zich voor goed beeld zorgen, maar voor bijzondere situaties kan het slim zijn om toch even in de menu's te duiken. Bij een snelle sportwedstrijd heb je nu eenmaal andere kijkwensen dan bij een spannende film.

Heb je een slimme tv, dan is de kans groot dat de optie 'Sport' tussen de beeldmodi staat. Het kan al flink schelen als je deze aanvinkt tijdens het WK. Maar vaak is dit niet de optimale instelling en moet je voor het perfecte beeld nog even verder sleutelen.

Bewegingsscherpte inschakelen op je tv bij voetbal

De belangrijkste instelling voor een sportwedstrijd is de bewegingsscherpte. Op veel tv's heet dit Motion Smoothing, maar het kan ook TruMotion of Motion Flow heten.

Doorgaans worden films en series geschoten op een snelheid van 24 tot 30 beelden per seconde. Maar je tv kan meer aan. Bij Motion Smoothing verzint het systeem zelf wat er tussen de frames in gebeurt en worden op basis daarvan extra frames toegevoegd, zodat snelle bewegingen plotseling heel vloeiend lijken te verlopen.

Veel experts walgen van deze instelling en bij normaal tv-gebruik is het ook niet echt aan te raden. Films en series gaan er nogal nep door uitzien, iets wat het soap opera-effect wordt genoemd.

Voor een voetbalwedstrijd is dat juist uitstekend, omdat de bal vaak snel over het veld schiet en de camera daar soms rap achteraan moet. Dat kan er schokkerig uitzien, maar door Motion Smoothing gaat het juist heel soepel. Maar vergeet niet de instelling weer uit te schakelen als de wedstrijd is afgelopen.

Helderheid tv omhoog, contrast en kleurbalans omlaag

Je kijkt vaak anders naar een sportwedstrijd dan naar een film of serie. Misschien heb je veel vrienden over de vloer die voor afleiding zorgen, of heb je alle lichten in huis aan voor je gasten. Dan is het verstandig om de helderheid van je tv omhoog te gooien.

Opvallend genoeg zijn het contrast en de kleurbalans van de Sport-modus op veel tv's dan weer te fel en kun je ze beter wat lager zetten, zodat die gekleurde shirts en het groene gras niet zo enorm van je beeldscherm spatten. Zoek in de instellingen van je tv naar instellingsopties als Kleurdiepte, Kleurtemperatuur of Warmte en zet die een paar tandjes omlaag.

Let tot slot ook goed op de instelling Scherpte. Het kan verleidelijk zijn om deze waarde zo hoog mogelijk te zetten, want je wil toch zo scherp mogelijk beeld. Meestal levert dat juist slechtere prestaties op en zie je een soort randje om de spelers en de bal heen. Heb je daar last van, zet de scherpte dan dus wat omlaag.

Uiteindelijk is de juiste beeldinstelling geen exacte wetenschap en komt het ook neer op smaak. Zoek daarom vooral wat voetbalbeelden op en kijk welke waarden je zelf het mooist vindt.

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.

Wijzig cookie-instellingen

Aanbevolen artikelen