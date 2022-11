Apps van de week: Spoor je kind aan om te bewegen

Je kinderen in beweging krijgen en in één oogopslag zien hoe je jouw woning het best kunt verwarmen. Dit zijn de apps van de week.

Gas-of-Hout

Met de huidige hoge prijzen voor gas kan het financieel aantrekkelijk zijn om een houtkachel te gebruiken om je huis te verwarmen. Welke optie goedkoper is, verschilt per dag. Met de nieuwe app Gas-of-Hout krijg je dagelijks een advies.

Gas-of-Hout wint niet de prijs voor mooiste app, maar moet het puur hebben van functionele informatie. Dagelijks worden de prijzen voor zowel gas als haardhout en pellets ververst en vergeleken.

In het menu kun je onder meer invullen wat voor gascontract je hebt en welke kachel je bezit. Dan krijg je een resultaat dat specifiek voor jou van toepassing is.

Hoewel de app beperkt is qua functies, wordt er wel aan nieuwe mogelijkheden gewerkt. Met de nieuwste update zijn stookalerts van het RIVM toegevoegd.

Download Gas-of-Hout voor Android of iOS (gratis)

GenMove

De Wereldgezondheidsorgansatie en FIFA hebben een app uitgebracht die kinderen tussen de acht en vijftien jaar moet motiveren om te bewegen. Dat gebeurt via spelletjes waarbij de camera van de smartphone wordt gebruikt.

Om een GenMove-spel te spelen, moet de smartphone of tablet schuin tegen de muur worden gezet. Via de camera kan vervolgens gekozen worden uit zes spellen. Bijvoorbeeld een game waarbij bubbels die in beeld zweven met handen en voeten aangeraakt moeten worden. Elk spel heeft verschillende niveaus voor een grotere uitdaging.

Spelers kiezen in de app een avatar, zoals een koalabeertje of een eenhoorn in een rolstoel. Door het spelen van de games worden muntjes verdiend die ingeruild kunnen worden tegen kleding voor de avatar.

Foto: GenMove

Download GenMove voor Android of iOS (gratis)

Hive

In de zoektocht naar een alternatief voor Twitter komen velen uit bij Mastodon. Maar ook het relatief nieuwe platform Hive verwelkomt veel nieuwe leden. Deze week hebben meer dan een miljoen gebruikers zich geregistreerd op Hive.

Het platform lijkt meer op Twitter dan Mastodon, met één centrale plek waar iedereen berichtjes plaatst. Naast een tijdlijn met berichten van mensen die je volgt, is het met Hive ook mogelijk om berichten te zoeken rond onderwerpen die je interessant vindt. Denk aan technologie, games, huisdieren of muziek.

Hive werkt alleen nog maar als app en is dus niet via een pc te gebruiken. De app wordt gemaakt door slechts drie personen. Dat betekent niet alleen dat de app nog wat functionaliteiten mist en traag kan reageren, maar ook dat updates met nieuwe functies niet zo snel uitrollen.

Foto: Hive

Download Hive voor Android of iOS (gratis)

