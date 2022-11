Consumentenbond: games zetten kinderen onder druk om aankopen te doen

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Gratis games voor smartphones maken het vaak moeilijk of zelfs onmogelijk om zonder aankopen binnen het spel verder te komen. Dat concludeert de Consumentenbond donderdag na een steekproef onder populaire games voor kinderen.

Alle spellen bieden zogenoemde in-game-aankopen, variërend van een paar euro tot enkele tientjes. De gekochte items, zoals wapens of kleding, kunnen spelers vervolgens in het spel gebruiken.

Roblox is een platform voor duizenden afzonderlijke games, die doorgaans gratis te downloaden zijn. Maar gratis spelen is meestal geen optie, stelt de organisatie. En in Minecraft kunnen spelers tegen een maandelijks bedrag de virtuele wereld die ze hebben gebouwd delen met anderen. Als ze het abonnement stopzetten, verdwijnt ook de gedeelde speelruimte.