Politie haalt oplichtingsdienst iSpoof uit de lucht: ruim honderd arrestaties

De spoofingdienst iSpoof, waarmee criminelen een vals telefoonnummer aan konden nemen, is deze week uit de lucht gehaald door de Nederlandse en Britse politie. In het Verenigd Koninkrijk zijn daarbij meer dan honderd mensen aangehouden. In Nederland zijn twee verdachten van 19 en 22 jaar oud opgepakt, meldt de politie donderdag.

Criminelen konden via software van iSpoof hun eigen telefoonnummer verbergen en zich voordoen als een officiële instantie, zoals een bank. Met deze zogenoemde helpdeskfraude konden de oplichters mensen hun gegevens en geld aftroggelen. Ze betaalden de dienst meestal in bitcoins.

Naar schatting zijn zo'n 200.000 mensen met hulp van iSpoof opgelicht. Tientallen miljoenen euro's zijn mensen afhandig gemaakt. Per maand werden zo'n 1 miljoen pogingen gedaan om mensen op te lichten.

Van de 10 miljoen telefoontjes die met iSpoof gepleegd zijn, was 40 procent in de Verenigde Staten en 35 procent in het Verenigd Koninkrijk. De rest van de telefoontjes werd gedaan in andere landen, waaronder naar schatting enkele duizenden in Nederland.

De oplichters dachten anoniem te kunnen opereren, maar de autoriteiten wisten online binnen te dringen bij iSpoof, dat op zijn hoogtepunt 59.000 gebruikers kende. De dienst was sinds december 2020 in de lucht en ruim een half jaar later startte de politie in Londen een onderzoek. Ze kreeg hulp van politiediensten in Nederland, de VS en Oekraïne.

De servers van iSpoof draaiden in Almere. De politie kon de dienst aftappen, waardoor meegeluisterd kon worden met de frauduleuze belletjes. Hoofdverdachte is Teejai Fletcher, naar verluidt het brein achter iSpoof. Hij zou er volgens de politie een uitbundige levensstijl op nahouden. Fletcher werd op 6 november in Londen gearresteerd.

Nederland wisselt de bevindingen uit het onderzoek uit met andere landen. De politie verwacht dat er de komende tijd meer personen worden aangehouden.

