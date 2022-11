Politie pakt man op voor hacken Twitter-account Nederlandse politicus

De hack vond plaats in de zomer van 2020. Om welke politicus het gaat, wil een woordvoerder van de politie niet zeggen. De politie startte een onderzoek na de aangifte van een Tweede Kamerlid. Mogelijk gaat het om PVV-leider Geert Wilders, omdat hij in die periode werd gehackt op Twitter.

In het onderzoek zijn twee woningen in Nijmegen doorzocht. Hierbij zijn verschillende gegevensdragers in beslag genomen. De verdachte is verhoord en zit niet meer vast. Hij blijft wel verdachte in de zaak.