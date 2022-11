Europa presenteert eerste astronaut met lichamelijke beperking

De Europese ruimtevaartorganisatie ESA heeft woensdag zijn nieuwste astronauten gepresenteerd. De groep bestaat uit twee vrouwen en drie mannen, onder wie een Belg. Ook werd de eerste astronaut met een lichamelijke beperking aangekondigd.

De nieuwe Belgische astronaut heet Raphaël Liégeois en is geboren in 1988. Hij kan de eerste Waal in de ruimte worden. De anderen zijn Sophie Adenot (Frankrijk, 1982), Pablo Álvarez Fernández (Spanje, 1988), Rosemary Coogan (Verenigd Koninkrijk, 1991) en Marco Sieber (Zwitserland, 1989).

Het is nog niet zeker dat hij als 'parastronaut' de ruimte ingaat. Het project is bedoeld om te kijken of een ruimtereis mogelijk is en wat daarvoor moet gebeuren.