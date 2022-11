Wat de Twitter-ontslagronde betekent voor EU-personeel is nog een groot raadsel

De nieuwe Twitter-eigenaar Elon Musk kondigde begin deze maand een grote ontslagronde aan waarbij 3.700 werknemers hun baan verliezen. Ook in Europa vallen ontslagen, lijkt het. Maar dat is niet zo eenvoudig als de nieuwe eigenaar doet voorkomen.

Musk heeft in een paar weken het personeelsbestand van Twitter ruim gehalveerd. Volgens sommige schattingen zijn er van de 7.500 medewerkers nog maar 2.700 over. Dat gebeurde soms erg plotseling, bijvoorbeeld met een mailtje waarbij het personeel voor de keuze werd gesteld: ontslag of elke dag overwerken.

In de Verenigde Staten leidt dit al tot rechtszaken. Maar Twitter heeft ook personeel in de Europese Unie, waar het een stuk ingewikkelder is om mensen te ontslaan.

"In Europa heeft iedereen het recht op bescherming tegen iedere vorm van kennelijk onredelijk ontslag", zegt arbeidsrechtadvocaat Sascha Janssen van JENS advocaten tegen NU.nl. "Dat is vastgelegd in het handvest van de grondrechten van de Europese Unie."

Ieder land in de Europese Unie heeft vervolgens zijn eigen arbeidsrechtwetgeving. "Maar in de basis gelden in ieder EU-land regels over de opzegtermijn, de controle of het ontslag rechtsgeldig is en een ontslagvergoeding".

Britse wet beschermt Twitter-medewerkers in Verenigd Koninkrijk

In het Verenigd Koninkrijk, dat sinds de Brexit niet meer tot de EU behoort, moeten Britse werkgevers volgens de wet bewijzen dat er redenen zijn om werknemers te ontslaan. Als er meer dan twintig werknemers van een bedrijf worden ontslagen, moet het bedrijf speciale richtlijnen volgen.

Zo zal Twitter aan de regering moeten rapporteren. Ook zou een periode van ten minste dertig dagen tussen de ontslagaanvraag en het daadwerkelijke vertrek moeten zitten. Volgens de Britse wet kan de vergoeding die moet worden uitgekeerd voor oneerlijk ontslag, maximaal 93.000 pond (bijna 108.000 euro) bedragen.

Het is nog steeds niet duidelijk hoeveel Europese Twitter-medewerkers zijn ontslagen. Op het Europese hoofdkantoor van Twitter in Dublin werkten zo'n vijfhonderd mensen. Omdat Twitter wereldwijd de helft van het personeel heeft ontslagen, zou dat ook zomaar voor het kantoor in Ierland kunnen gelden.

Overgebleven medewerkers gebruiken oorlogstermen om de situatie te beschrijven, meldt het tijdschrift Wired: "Mensen die in dienst blijven zijn de 'overlevenden', en collega's die zijn ontslagen zijn de 'gevallenen."

Gevolgen in Nederland onduidelijk

Het is niet bekend of er ook in Nederland medewerkers van Twitter zijn ontslagen. Wel zijn mensen die betrokken waren bij nieuwsbriefdienst Revue ontslagen. De van oorsprong Nederlandse nieuwsbriefmaker werd vorig jaar door Twitter overgenomen.

Martijn de Kuijper, de oprichter van Revue, meldde dat hij de enige is binnen zijn team die niet is ontslagen. Twitter zou van plan zijn om eind dit jaar een streep door de nieuwsbriefdienst te zetten, zegt Casey Newton op Platformer.

Twitter had een kantoor in Utrecht, maar in juli meldde RTV Utrecht dat dit kantoor werd gesloten. Twitter zelf was niet bereikbaar voor commentaar.

