Politie verstoort Friese Telegram-groep voor illegale vuurwerkhandel

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

De politie Friesland heeft vorige week ingegrepen in een Telegram-groep waarin op grote schaal verboden vuurwerk werd verhandeld. De groep is van de beheerder overgenomen, meldt de politie woensdag.

De twintigjarige beheerder van het groepsgesprek is opgepakt. Hij wordt verdacht van het faciliteren van de handel in verboden vuurwerk. De persoonsgegevens die in de groep rondgingen worden momenteel veiliggesteld. Daardoor kan het zijn dat er nog meer personen worden aangehouden.