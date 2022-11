ACM gaat streng optreden tegen oplichting via doorschakeldiensten

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) gaat harder optreden tegen misleidende doorschakeldiensten. In de afgelopen maanden heeft de toezichthouder verschillende telefoonnummers van deze diensten ingetrokken omdat consumenten werden opgelicht.

Vanaf 16 december 2024 gelden aangescherpte regels voor doorschakeldiensten. Aanbieders moeten hun diensten aanpassen of hun nummers inleveren. De ACM heeft aangekondigd ook actief te gaan controleren. Bij overtredingen kan de ACM een boete of een last onder dwangsom opleggen, of de toekenning van een telefoonnummer intrekken.