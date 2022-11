James Webb-telescoop ontdekt chemische reacties in dampkring exoplaneet

Astronomen hebben de gloednieuwe James Webb-telescoop gericht op een exoplaneet op 700 lichtjaar afstand van de aarde. De telescoop ontdekte chemische reacties in de atmosfeer van de exoplaneet, meldt de Europese ruimteorganisatie ESA

De onderzochte exoplaneet heeft de naam WASP-39b en werd in 2011 ontdekt dankzij het WASP-project. Dat is een onderzoeksprogramma om planeten bij andere sterren te vinden. De exoplaneet is een gasreus met ongeveer het gewicht van Saturnus en de grootte van Jupiter.

WASP-39b staat heel dicht bij zijn ster. De omloopbaan bedraagt slechts vier dagen. Door de korte afstand tot zijn ster is het extreem heet op de planeet. De temperatuur in de atmosfeer bedraagt meer dan 900 graden. Eerder onthulde de James Webb-telescoop al dat in de dampkring van de exoplaneet koolstofdioxide aanwezig is.

Wetenschappers vermoedden al dat onder invloed van de energie uit de ster chemische reacties plaatsvinden in de atmosfeer. De James Webb-telescoop heeft dit bevestigd.

De telescoop wachtte tot het moment dat de planeet vanaf aarde gezien voor zijn ster langs bewoog. De ster verlicht dan de atmosfeer van de planeet. Met speciale meetinstrumenten kon de James Webb-telescoop lichtmetingen doen. Met die lichtmetingen kon Webb de chemische samenstelling van de atmosfeer bepalen.

Eerste bewijs van fotochemie op exoplaneten

In de atmosfeer van WAPS-39b zijn allerlei chemische stoffen gevonden die alleen kunnen ontstaan door de energie en het licht dat de ster uitstraalt. "Dit is de eerste keer dat we concreet bewijs hebben gezien van fotochemie. Dat zijn chemische reacties veroorzaakt door sterrenlicht met veel energie op exoplaneten", zegt Shang-Min Tsai, astronoom aan de University of Oxford.

Volgens Tsai zijn de beelden en metingen van de James Webb-telescoop veelbelovend. De telescoop gaat volgens de onderzoeker onze kennis over exoplaneten en hun atmosfeer verder vergroten.

De James Webb-telescoop is de krachtigste ruimtetelescoop ooit en kijkt sinds juli het heelal in. Dat leverde de afgelopen maanden al tal van unieke beelden uit de ruimte op.

