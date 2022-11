Britse waakhond opent marktonderzoek naar Apple en Google

De Britse markttoezichthouder opent een diepgaand onderzoek naar de machtsposities van Apple en Google. Volgens de Competition and Markets Authority (CMA) draait het marktonderzoek voornamelijk om internetbrowsers en cloudgaming.

De toezichthouder stelt dat 97 procent van het mobiele internetverkeer in het Verenigd Koninkrijk in 2021 heeft plaatsgevonden via de browsers van Apple of Google. Vaak zijn Google Chrome en Safari standaard op smartphones geïnstalleerd.