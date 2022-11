Twitter-alternatief Hive passeert grens van miljoen gebruikers

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Het sociale medium Hive is dinsdag de grens van een miljoen gebruikers gepasseerd, meldt TechCrunch . Het platform wordt beschouwd als een alternatief voor Twitter.

Sinds miljardair Elon Musk Twitter heeft overgenomen, stappen veel gebruikers over naar andere diensten. Zo heeft bijvoorbeeld Mastodon er veel nieuwe gebruikers bij gekregen, maar ook verschillende andere alternatieven zijn populair.

Volgens oprichter Kassandra Pop heeft Hive sinds dinsdag meer dan een miljoen gebruikers. Cijfers van Sensor Tower bevestigen die bewering. Volgens het analysebureau heeft het sociale medium in de afgelopen dertig dagen 214.000 nieuwe gebruikers gekregen. Bovendien staat het platform in de Verenigde Staten in de top twintig van de App Store van Apple.